Victor Osimhen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? "Atel" iddiası
30.03.2026 15:20
Selim Başeğmezer
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı merak ediliyor.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyunculardan Victor Osimhen'in bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan ve kolunda kırık oluşan Nijeryalı golcünün 26 Nisan haftasındaki Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu.
Spor yorumcusu Tümer Metin, Osimhen'in son durumu ve Fenerbahçe derbisindeki belirsizliğine ilişkin NOW'da açıklamalarda bulundu.
Metin'in sözleri şu şekilde:
"4 HAFTA UZAK KALACAK"
"Ameliyat sonrası platin takılıyor oraya, çivileniyor. Minimum 4 hafta. Bizim zamanımızda da öyle söylendi, ameliyattan sonra 4 hafta. Sonra bir atel takıyorlar, daha da koruyarak."
"O KIRIK DENGENİ BOZAR"
"Osimhen'i Liverpool maçında oynatmayan şey; o kırık, dengeni bozar. Genişleyemiyorsun, direnemiyorsun, hareketi, koordinasyonu engelleyen bir şey ama ameliyattan sonraki süreç, atelle 4 haftada dönebilirsin."
"BENCE DERBİDE OYNAR"
“Ben 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde atelle oynayacağını düşünüyorum.”