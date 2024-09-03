Victor Osimhen, Galatasaray tarihindeki 206. yabancı futbolcu oldu
. Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs'un transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 206'ya yükseldi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayı terleten altıncı Nijeryalı futbolcu olacak
Victor Osimhen, Galatasaray tarihindeki 206. yabancı futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı.