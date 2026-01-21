Victor Osimhen, Galatasaray'ın hedefindeki yıldızları tek tek açıkladı: "İkna etmek için uğraşıyorum"
21.01.2026 23:21
Son Güncelleme: 21.01.2026 23:29
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Nijeryalı futbolcunun sözleri:
"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLEDİM"
"Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan."
"ATLETICO'YA KARŞI OYNADIĞIMIZ GİBİ OYNAMALIYIZ"
"Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız."
"GALATASARAY'I DAHA BÜYÜK YAPMAK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"
"Takım arkadaşlarım olmadan hiçbir şeyi başaramam. Ben ve takım arkadaşlarım, Galatasaray'ı daha da büyük yapmak için her zaman çabalayacağız."
"ONYEDIKA VE LOOKMAN'I İKNA İÇİN UĞRAŞIYORUM"
"Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim."