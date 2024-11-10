Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı!

ICARDI ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Icardi'yi unutmadı ve tribüne "Geçmiş olsun kral! Daha güçlü döneceksin" pankartı açarak destek oldu. Isınma sırasında saha kenarında olan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi.