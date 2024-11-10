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Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı!

Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçerken Nijeryalı yıldız gol sonrası duygusal anlar yaşattı. Osimhen attığı golün ardından "Aşkın Olayım" çaldı ve yıldız futbolcu, Mauro Icardi'nin formasını açarak taraftarlara gösterdi.

Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı! - 1

Kensi sahasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da, hafta içi Tottenham ile oynanan Avrupa Ligi maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'ye taraftarlardan ve takım arkadaşlarından büyük destek geldi.

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Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı! - 2

ICARDI ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Icardi'yi unutmadı ve tribüne "Geçmiş olsun kral! Daha güçlü döneceksin" pankartı açarak destek oldu. Isınma sırasında saha kenarında olan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi.

Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı! - 3

GOLDEN SONRA "AŞKIN OLAYIM" ÇALDI

Galatasaray, müsabakanın 3. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından "Aşkın Olayım" şarkısı çalınarak Mauro Icardi'nin adı anons edildi.

Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı! - 4

Osimhen ise golden sonra kenardan gelen Icardi formasını alarak açtı ve tribünlere gösterdi. Arjantinli yıldız ise bu anlarda kenardan gülümseyerek takım arkadaşını alkışladı.

Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı! - 5
Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı! - 6
Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı! - 7
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