Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı! Golü attı, formayı açtı!
Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçerken Nijeryalı yıldız gol sonrası duygusal anlar yaşattı. Osimhen attığı golün ardından "Aşkın Olayım" çaldı ve yıldız futbolcu, Mauro Icardi'nin formasını açarak taraftarlara gösterdi.
Kensi sahasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da, hafta içi Tottenham ile oynanan Avrupa Ligi maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'ye taraftarlardan ve takım arkadaşlarından büyük destek geldi.