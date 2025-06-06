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Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi

Galatasaray şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi - 1

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da en önemli katkılardan biri hiç şüphesiz Victor Osimhen'den gelmişti.

Sarı - kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu, attığı gollerle hem takımını zaferden zafere taşıdı hem de taraftarların sevgilisi haline geldi.

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Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi - 2

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren golcü oyuncunun geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi - 3

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Al Hilal'in teklifini reddetti. Osimhen'in de 26 milyon euro'luk teklife olumsuz geri dönüş yaptığı kaydedildi.

Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi - 4

Haberin devamında Napoli'nin yıldız futbolcu için 75 milyon euro'da ısrarcı olduğu, Suudi Arabistan ekibinin ise 70 milyon euro'luk teklifte bulunacağı ifade edildi.

Ayrıca Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 50 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde masaya oturacağı belirtildi.

Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi - 5

Öte yandan A Spor'un haberinde ise Kayserispor maçı sonrası RAMS Park'ta yönetimle toplantı yapan Osimhen'in "Eğer Arabistan'dan 50 milyon euro dolayında bir teklif gelirse, o zaman bemim yapabileceğim bir şey kalmaz. Teşekkür ederim ve güzel bir şekilde vedalaşırız. Ama rakam oralara çıkmazsa o zaman Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyorum." dediği iddia edildi.

Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi - 6

Bu açıklamalar sonrası Osimhen'in Galatasaray'da kalmasına dair umudun arttığı yazıldı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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