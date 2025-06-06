Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da en önemli katkılardan biri hiç şüphesiz Victor Osimhen'den gelmişti.



Sarı - kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu, attığı gollerle hem takımını zaferden zafere taşıdı hem de taraftarların sevgilisi haline geldi.