Victor Osimhen için neler oluyor neler: Teklifi reddetti, Galatasaray'a müjde geldi
Galatasaray şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da en önemli katkılardan biri hiç şüphesiz Victor Osimhen'den gelmişti.
Sarı - kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu, attığı gollerle hem takımını zaferden zafere taşıdı hem de taraftarların sevgilisi haline geldi.