Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası ülkeyi karıştırmıştı, resmi cevap geldi! "Birkaç saatte halloldu"

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir haber gündeme gelmişti.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Osimhen, son 16 turunda oynanan Mozambik maçının 63. dakikasında Ademola Lookman ile tartışmıştı.

“SOYUNMA ODASINI ERKEN TERK ETTİ”

Nijerya basını, Osimhen'in maç sonunda soyunma odasını erkenden terk ettiğini ve takım otobüsünde tek başına oturduğunu iddia etti.