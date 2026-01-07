Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası ülkeyi karıştırmıştı, resmi cevap geldi! "Birkaç saatte halloldu"
Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Galatasaraylı Victor Osimhen için resmi açıklama geldi.
Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir haber gündeme gelmişti.
Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Osimhen, son 16 turunda oynanan Mozambik maçının 63. dakikasında Ademola Lookman ile tartışmıştı.
“SOYUNMA ODASINI ERKEN TERK ETTİ”
Nijerya basını, Osimhen'in maç sonunda soyunma odasını erkenden terk ettiğini ve takım otobüsünde tek başına oturduğunu iddia etti.
"MİLLİ TAKIM KAMPINI TERK EDİYOR" İDDİASI
Haberin devamında Victor Osimhen'in maçtan sonraki gün (6 Ocak Salı) teknik heyet ve federasyonu milli takımdan ayrılmakla tehdit ettiği öne sürüldü.
27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği ve federasyon başkanının devreye girerek yıldız futbolcuyu sakinleştirmek için çaba harcadığı ifade edildi.
FEDERASYONDAN YALANLAMA GELDİ
Bu haber sonrası Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.
Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Nijerya'nın Mozambik'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 63. dakikasında Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasında tartışma yaşanmıştı.
Gelişen atakta müsait pozisyonda olan Osimhen'i görmeyen ve fırsatı da değerlendiremeyen Lookman, yıldız golcünün tepkisini çekmişti.
Pozisyon sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenen Osimhen, öfkeyle Lookman'ın üzerine yürümüştü.
"BUNU BİR DAHA DENEME"
Punch Sports Extra'nın haberine göre Victor Osimhen, Lookman'a "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırmış ve teknik direktöründen kendisini değiştirmesini istemişti.
NDIDI'YE DE TEPKİ GÖSTERDİ
Osimhen, kendisini sakinleştirmek için orada bulunan Wilfred Ndidi'ye de tepki göstermişti. 26 yaşındaki golcü, tartışma sonrası 68. dakikada yerini Moses Simon'a bırakmıştı.