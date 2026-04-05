Victor Osimhen ne zaman dönecek? Galatasaray'da kritik tarih

Operasyonu sonrası tedavisi devam eden Victor Osimhen, fizyoterapistler kontrolünde salon çalışmalarına başladı. Kulüp doktorlarının ve uzman yorumcuların yaptığı son değerlendirmelere göre, yıldız oyuncunun iyileşme süreci beklenenden daha hızlı ilerliyor.

Mevcut takvime göre Osimhen'in 20 Nisan haftasında takımla antrenmanlara başlaması ve 26 Nisan'daki Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.