Victor Osimhen ne zaman dönecek? Galatasaray'da kritik tarih
05.04.2026 10:18
Son Güncelleme: 05.04.2026 10:22
Aydın Kayar
Galatasaray taraftarı, dün akşamki Trabzonspor mağlubiyetinin ardından "Victor Osimhen ne zaman dönecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Özellikle dün akşam alınan 2-1'lik Trabzonspor yenilgisi sonrası Galatasaray camiasında tüm hesaplar, 26 Nisan’daki dev Fenerbahçe derbisi üzerine kurulmuş durumda. Peki, Victor Osimhen ne zaman dönecek? İşte Osimhen'in sakatlık durumuna dair son detaylar ve geri dönüş planı.
VİCTOR OSİMHEN'İN SAĞLIK DURUMU
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Liverpool maçında talihsiz sakatlık yaşayan ve ardından geçirdiği operasyon sonrası dinlenmeye çekilen Victor Osimhen'in son durumu merak ediliyor.
Victor Osimhen, Liverpool mücadelesinin ilk yarısında koluna darbe almış, ilk tetkiklerin ardından golcü futbolcunun kolunda kırık meydana geldiği açıklanmıştı.
Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, operasyon geçiren Victor Osimhen'in ameliyatının başarılı olduğunu söyleyerek, "Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
GÖZLER 26 NİSAN'DAKİ FENERBAHÇE DERBİSİNDE
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park’ta oynanacak.
Milli ara sonrası Trabzonspor deplasmanında puan bırakan Galatasaray’da Okan Buruk’un planı, Osimhen’i derbide ilk 11 başlatmak.
OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?
Operasyonu sonrası tedavisi devam eden Victor Osimhen, fizyoterapistler kontrolünde salon çalışmalarına başladı. Kulüp doktorlarının ve uzman yorumcuların yaptığı son değerlendirmelere göre, yıldız oyuncunun iyileşme süreci beklenenden daha hızlı ilerliyor.
Mevcut takvime göre Osimhen'in 20 Nisan haftasında takımla antrenmanlara başlaması ve 26 Nisan'daki Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.
OSİMHEN'SİZ SON 4 MAÇTA DA KAZANAMADI
Galatasaray bu sezon Nijeryalı yıldızından yoksun çıktığı maçlarda ciddi bir skor üretme sorunu yaşıyor.
Osimhen’in forma giymediği son 4 resmi maçta Galatasaray 3 kez sahadan yenik ayrılırken 1 maçı da beraberlikle sonuçlandı.
Dün akşamki 2-1'lik Trabzonspor yenilgisi, Osimhen'in yokluğunda hücum hattındaki bitiricilik sorununun en taze örneği oldu.