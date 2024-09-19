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Victor Osimhen neden maske takıyor?

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in neden karbon fiber maske kullandığı merak ediliyordu. Yıldız oyuncu geçtiğimiz Ocak ayında kariyerinin kalanında maske takmak zorunda olduğunu belirtmişti. Peki Victor Osimhen neden maske kullanıyor? İşte ayrıntılar...

Victor Osimhen neden maske takıyor? - 1

Dünyanın en değerli forvetleri arasında ilk 5'te yer alan Victor Osimhen, yaz transfer sezonunun son günlerinde Galatasaray'a 1 yıllığına kiralık olarak katıldı.

Nijeryalı golcü, 2022-2023 sezonunda 33 yıl sonra gelen Napoli'nin şampiyonluğunda 26 golle Serie A gol krallığı yaşamıştı.

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Victor Osimhen neden maske takıyor? - 2

VİCTOR OSİMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?  

Serie A'da ilk kez gol krallığı yaşayan Afrikalı oyuncu olan Osimhen, 2021 yılından bu yana maske kullanıyor.

Nijeryalı golcü Ekim 2021'de Serie A'da Napoli ile Inter arasında oynanan mücadelede rakip defans Skriniar ile çarpıştıktan sonra yüz ameliyatı geçirdi.

Osimhen, sakatlığını atlattığından bu yana suratını korumak için "karbon fiber" maske kullanıyor. 

Victor Osimhen neden maske takıyor? - 3

"YÜZÜMDE VİDALAR VAR, MASKE TAKMAK ZORUNDAYIM"

Geçtiğimiz Ocak ayında kariyerinin geri kalanında maske takmak zorunda olduğunu belirten Osimhen, "Kariyerimin geri kalanında maske takmak zorundayım çünkü çenemde ve yüzümde vidalar var. Cagliari'ye karşı oynadığımız son maçta topa kafa attığımda yüzümden kan aktı. Maske takılıyken bile kan vardı. Bu yüzden maske kullanmadan oynamak benim için gerçekten tehlikeli.”

Victor Osimhen neden maske takıyor? - 4
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