Victor Osimhen neden maske takıyor?
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in neden karbon fiber maske kullandığı merak ediliyordu. Yıldız oyuncu geçtiğimiz Ocak ayında kariyerinin kalanında maske takmak zorunda olduğunu belirtmişti. Peki Victor Osimhen neden maske kullanıyor? İşte ayrıntılar...
Dünyanın en değerli forvetleri arasında ilk 5'te yer alan Victor Osimhen, yaz transfer sezonunun son günlerinde Galatasaray'a 1 yıllığına kiralık olarak katıldı.
Nijeryalı golcü, 2022-2023 sezonunda 33 yıl sonra gelen Napoli'nin şampiyonluğunda 26 golle Serie A gol krallığı yaşamıştı.