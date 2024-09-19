Victor Osimhen neden maske takıyor?

"YÜZÜMDE VİDALAR VAR, MASKE TAKMAK ZORUNDAYIM"

Geçtiğimiz Ocak ayında kariyerinin geri kalanında maske takmak zorunda olduğunu belirten Osimhen, "Kariyerimin geri kalanında maske takmak zorundayım çünkü çenemde ve yüzümde vidalar var. Cagliari'ye karşı oynadığımız son maçta topa kafa attığımda yüzümden kan aktı. Maske takılıyken bile kan vardı. Bu yüzden maske kullanmadan oynamak benim için gerçekten tehlikeli.”