Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde!
Galatasaray'ın bonservisini aldığı Victor Osimhen, kendisi için ödenen bedelle tarihe geçti.
Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i 75 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katarak rekor kırdı.
Geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Victor Osimhen, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
"Cimbom" Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı veren Osimhen'i bonservisiyle transfer edebilmek için büyük çaba harcadı. Galatasaray, sözleşmesinde 75 milyon euro'ya serbest kalma hakkı bulunan Osimhen için Napoli ile uzun süre pazarlık yaptı.