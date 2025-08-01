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Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde!

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Victor Osimhen, kendisi için ödenen bedelle tarihe geçti.

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 1

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i 75 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katarak rekor kırdı.

Geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Victor Osimhen, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

"Cimbom" Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı veren Osimhen'i bonservisiyle transfer edebilmek için büyük çaba harcadı. Galatasaray, sözleşmesinde 75 milyon euro'ya serbest kalma hakkı bulunan Osimhen için Napoli ile uzun süre pazarlık yaptı.

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Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 2

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transferle Türk futbol tarihinde şimdiye kadarki en yüksek bonservis bedeli, Galatasaray'ın kasasından çıkacak.

Victor Osimhen, 75 milyon euroluk bonservis ücretiyle Türk futbolunda transfer rekoru kırarken önceki rekor, 19,5 milyon euro ile Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'deydi.

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 3

5 BÜYÜK LİG DIŞINDA İLK

Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında en yüksek bonservis bedeli ödeme rekorunu kırdı.

Bu transfer, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde ise Al-Hilal'e 90 milyon euroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon euroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 4

REKORTMENLER İKİ TAKIMDA

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 10'da sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 10 transferin 6'sına, sarı-lacivertliler de 4'üne imza attı.

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 5

ORKUN LİSTEYE 2. SIRADAN GİRECEK

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 2. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, bonservisini alması durumunda 25 milyon euro ödeyecek.

Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen'den sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 6

İŞTE EN ÇOK BONSERVİS ÖDENEN İSİMLER

Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 10 futbolcu şöyle:

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 7

BRUMA

Eski takımı: Sporting
Geldiği kulüp: Galatasaray
Bonservisi: 13 milyon euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 8

EMMANUEL EMENIKE

Eski takımı: Spartak Moskova
Geldiği kulüp: Fenerbahçe
Bonservisi: 13 milyon euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 9

MBAYE DIAGNE

Eski takımı: Kasımpaşa
Geldiği kulüp: Galatasaray
Bonservisi: 13 milyon euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 10

DANIEL GUIZA

Eski takımı: Mallorca
Geldiği kulüp: Fenerbahçe
Bonservisi: 14 milyon euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 11

NICOLO ZANIOLO

Eski takımı: Roma
Geldiği kulüp: Galatasaray
Bonservisi: 15 milyon euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 12

CENGİZ ÜNDER

Eski takımı: Marsilya
Geldiği kulüp: Fenerbahçe
Bonservisi: 15 milyon euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 13

MARIO JARDEL

Eski takımı: Porto
Geldiği kulüp: Galatasaray
Bonservisi: 17 milyon euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 14

GABRIEL SARA

Eski takımı: Norwich
Geldiği kulüp: Galatasaray
Bonservisi: 18 milyon euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 15

YOUSSEF EN-NESYRI

Eski takımı: Sevilla
Geldiği kulüp: Fenerbahçe
Bonservisi: 19 milyon 500 bin euro

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde! - 16

VICTOR OSIMHEN

Eski takımı: Napoli
Geldiği kulüp: Galatasaray
Bonservisi: 75 milyon euro

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