Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti: Listede açık ara farkla önde!

5 BÜYÜK LİG DIŞINDA İLK

Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu.



Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında en yüksek bonservis bedeli ödeme rekorunu kırdı.



Bu transfer, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde ise Al-Hilal'e 90 milyon euroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon euroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.