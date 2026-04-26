Victor Osimhen'den Fenerbahçe'yi kızdıracak ifade. "Antrenmanda daha çok yorulduk"
26.04.2026 23:50
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe maçı sonrası açıklama yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Karşılaşmada bir gol atan Galatasaraylı Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Nijeryalı yıldızın sözleri:
"GURURLUYUM"
"Doktor Yener'e ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Çok iyi iş çıkardılar. Yüzde yüz dönmem imkansız ama beni psikolojik olarak çok iyi hazırladılar. Tüm takım olarak iyi mücadele ettik. Kupada taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Takımımın oyunundan dolayı gururluyum, galibiyetten dolayı mutluyum."
"İŞİMİ İYİ YAPIYORUM"
"Her derbide olduğu gibi... Biliyorsunuz, her takıma karşı gol atabilirim. Bu benim işim. Bu işi iyi yapıyorum. Takımı tebrik etmek lazım, nasıl hazır olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bence şahsen çok fark etmez, Samsunspor kaliteli bir rakip. Bundan sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Sezonun iyi bitmesi için her rakibi önemseyeceğiz, her maçı kazanmak isteyeceğiz. Samsunspor zor bir rakip ama biz elimizden geleni yapacağız."
"GALATASARAY'I HER ŞEYİYLE SEVİYORUM"
"Çok kez söyledim, söylemekten sıkılmayacağım, tekrar tekrar söyleyeceğim; Galatasaray'ı her şeyiyle seviyorum. Fırsat olduğu sürece bu armayı hep koruyacağım. Bunu kalbimden söylüyorum. Her şeyimle mücadele edeceğim bu arma için."
"ANTRENMANDAN DAHA AZ YORULDUK"
"Kupada yenildikten sonra daha hırslı hazırlanmamız gerekiyordu. Soyunma odasında konuştuk, geçti bu maç dedik, kendimizi motive ettik. Hocamız da bizi motive etti. Son 3 antrenmanda da çok iyi mücadele ettik. Bu maçtan bile daha hırslı ve daha istekli, daha yorucu antrenmanlar oldu. Rakibe tüm saygımla söylüyorum; antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta. Galatasaray olarak sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz."