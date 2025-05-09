Victor Osimhen'den Galatasaray için itiraf: "Bu kadar strese gerek yoktu"

Galatasaray ile birbirlerini tamamladıklarını dile getiren Osimhen, "Bence burada futbol oynamaktan, yapmayı sevdiğim şeyi yapmaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans sergilemekten aldığım keyfi bulabildiğim için ikimiz de birbirimizi tamamlıyoruz. Bu sevgi ve saygı her iki taraf için de karşılıklı. Bu benim için gerçekten çok değerli. Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için Galatasaray'ın da bana karşı şefkatli davranması ve dışarıdaki birçok insana açık bir mesaj gönderme fırsatı vermesi ayrıca performansım açısından bana inanan insanlara hala bu yeteneğe sahip olduğumu gösterme fırsatını kullanmam çok önemliydi. Ben hala pozisyonumun en iyilerinden biriyim. Bana verdikleri fırsat için minnettarım. Biliyorum ki onlar da o gün bu formayı seçtiğim için mutlu. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ ve gerçek bir aidiyet var. Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım." diye konuştu.