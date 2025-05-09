Victor Osimhen'den Galatasaray için itiraf: "Bu kadar strese gerek yoktu"

Sarı-kırmızılı oyuncu, İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığını da vurgulayarak "Buraya geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak çok güzel. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarlarına. Ailem, arkadaşlarım hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum. Hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde. Hep söylediğim gibi Galatasaray sadece Türkiye'nin en değil dünyanın en büyük kulüplerinden biri. İstanbul için bambaşka. Yemekler şahane. Burada kariyerimin ve hayatımın tadını çıkarıyorum ki bu benim için gerçekten çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.