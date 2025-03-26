Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında kiralanan Victor Osimhen'i Türkiye'ye getiren menajer, Nijeryalı yıldızın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 9 puan fark bulunan Galatasaray için dikkat çeken bir açıklama geldi.