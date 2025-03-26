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Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında kiralanan Victor Osimhen'i Türkiye'ye getiren menajer, Nijeryalı yıldızın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı? - 1

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 9 puan fark bulunan Galatasaray için dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı? - 2

Galatasaray'ın sezon başında Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla hem camianın hem de taraftarların büyük övgüsünü toplamıştı.

Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı? - 3

Yalnızca Avrupa değil, dünyadan da birçok kulübün takibinde olan yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getiren menajer George Gardi, Osimhen'in geleceğine dair konuştu.

Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı? - 4

Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal ile anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Osimhen için yanı geldi.

Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı? - 5

Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti: İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi." dedi.

Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı? - 6

Osimhen'in Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen menajer, "İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı? - 7

"Peki ya Osimhen'in geleceği? Kendisi hakkında söylenti bol" sorusunu da yanıtlayan İtalyan menajer, "Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda." şeklinde konuştu.

Victor Osimhen'i Türkiye'ye getirmişti, anlaşma iddialarına cevap verdi: Al Hilal ile el sıkıştı mı? - 8

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 30 resmi maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 26 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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