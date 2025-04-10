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Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı. 66 milyon euro'ya Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip olan sarı kırmızılılar Osimhen ve takımı Napoli ile görüşmelerde ilerliyor. İşte ayrıntılar ve Osimhen'in ücret talebi...

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen Süper Lig'de iste şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'dan Victor Osimhen harekatı devam ediyor.

"Kalacak mı gidecek mi?" tartışmaları yapılan yıldız futbolunun Avrupa'dan teklifleri de fazla.

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Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - 2

Napoli'ye 9 milyon euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılı takımın 66 milyon euroya Osimhen'in bonservisini alma hakkını elinde bulunduruyor.

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - 3

Nijeryalı santrfor, geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi ancak Avrupa'dan gelen teklifler karşısında maddi beklentisini masaya koydu.

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - 4

Sabah'ın haberine göre; Napoli'de 9 milyon euro'ya oynayan Osimhen'in yeni sezonda uzun süreli kontrat imzalayacağı takımdan talebinin yıllık 15 milyon euro olacağı ifade edildi.

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - 5

Galatasaray'da en fazla ücret 10 milyon euro ile Mauro İcardi'ye ödeniyor. Bu rakamın 4 milyon euro'sunu ise başkan Dursun Özbek ve sponsorlar tamamlıyor.

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - 6

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ESPN'in haberine göre Osimhen'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak Premier Lig'e gitmek ya da Juventus'a imza atmak istediği aktarılmıştı.

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