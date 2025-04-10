Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Victor Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı. 66 milyon euro'ya Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip olan sarı kırmızılılar Osimhen ve takımı Napoli ile görüşmelerde ilerliyor. İşte ayrıntılar ve Osimhen'in ücret talebi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen Süper Lig'de iste şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'dan Victor Osimhen harekatı devam ediyor.
"Kalacak mı gidecek mi?" tartışmaları yapılan yıldız futbolunun Avrupa'dan teklifleri de fazla.