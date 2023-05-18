Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu: San Antonio Spurs'a damga vuracak

NBA Draftı'nda bir numaralı seçme hakkını kazanan San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'yı kadrosuna katacak.
2.20'lik boyu ve atletik oyunuyla basketbola yeni bir boyut kazandıracağı düşünülen 19 yaşındaki pivot, yeni takımının belirleneceği kurayı heyecanla izledi.
Tony Parker ve Boris Diaw gibi vatandaşlarının efsanesi olduğu kulüple NBA'e adım atacak Fransız yıldız gururluydu.
Wembanyama'yı ilk tebrik edenler arasında ünlü futbolcu Kylian Mbappe de vardı. Genç yaşına rağmen Fransa Ligi'nde 21 sayı, 10 ribaunt ve 2 asist ortalamasıyla oynayan Wembanyama, sezonun en değerli oyuncusu seçildi.
David Robinson ve Tim Duncan'dan sonra tarihinde üçüncü kez bir numaralı drafta hak kazanan Spurs, yeni yıldızıyla zirveye dönüş için çalışacak.