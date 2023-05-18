Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu: San Antonio Spurs'a damga vuracak

Wembanyama'yı ilk tebrik edenler arasında ünlü futbolcu Kylian Mbappe de vardı. Genç yaşına rağmen Fransa Ligi'nde 21 sayı, 10 ribaunt ve 2 asist ortalamasıyla oynayan Wembanyama, sezonun en değerli oyuncusu seçildi.





