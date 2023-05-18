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Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu: San Antonio Spurs'a damga vuracak

Basketbolun gelecekteki en büyük yıldızı olarak gösterilen Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu. 2.20'lik dev pivotun katılacağı draftta 1 numalı seçme hakkını kazanan San Antonio Spurs büyük sevinç yaşadı.

Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu: San Antonio Spurs'a damga vuracak - 1

NBA Draftı'nda bir numaralı seçme hakkını kazanan San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'yı kadrosuna katacak.


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Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu: San Antonio Spurs'a damga vuracak - 2

2.20'lik boyu ve atletik oyunuyla basketbola yeni bir boyut kazandıracağı düşünülen 19 yaşındaki pivot, yeni takımının belirleneceği kurayı heyecanla izledi.


Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu: San Antonio Spurs'a damga vuracak - 3

Tony Parker ve Boris Diaw gibi vatandaşlarının efsanesi olduğu kulüple NBA'e adım atacak Fransız yıldız gururluydu.


Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu: San Antonio Spurs'a damga vuracak - 4

Wembanyama'yı ilk tebrik edenler arasında ünlü futbolcu Kylian Mbappe de vardı. Genç yaşına rağmen Fransa Ligi'nde 21 sayı, 10 ribaunt ve 2 asist ortalamasıyla oynayan Wembanyama, sezonun en değerli oyuncusu seçildi.


Victor Wembanyama'nın NBA'deki adresi belli oldu: San Antonio Spurs'a damga vuracak - 5

David Robinson ve Tim Duncan'dan sonra tarihinde üçüncü kez bir numaralı drafta hak kazanan Spurs, yeni yıldızıyla zirveye dönüş için çalışacak.

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