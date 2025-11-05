Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde 3'te 3 peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çekya'nın güçlü ekiplerinden Viktoria Plzen ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında kazanmak ve gruplarda puanını avantajlı bir konuma taşımak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan hiç bir oyuncu bulunmazken, sarı lacivertliler Viktoria Plzen deplasmanında tam kadro sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun sahaya sürmeyi plandığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?