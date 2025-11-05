Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 294. maçına galibiyet için çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi arenasında kritik bir randevuya çıkan Fenerbahçe, bu kez Çekya temsilcisi Viktoria Plzen deplasmanına konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 7 puanlı Viktoria Plzen karşısında kazanmak ve puan sıralamasında yükselmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan hiç bir oyuncu bulunmazken, kadro dışı kala İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hariç Viktoria Plzen deplasmanında tam kadro sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?