Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe'nin kritik maç öncesi muhtemel 11'i
05.11.2025 11:17
Son Güncelleme: 06.11.2025 15:14
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi arenasında kritik bir randevuya çıkan Fenerbahçe, bu kez Çekya temsilcisi Viktoria Plzen deplasmanına konuk oluyor. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya'nın köklü ekiplerinden Viktoria Plzen ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Avrupa'da geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 7 puanlı Viktoria Plzen karşısında kazanmak ve puan durumu sıralamasında yükselmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan hiç bir oyuncu bulunmazken, kadro dışı kala İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hariç Viktoria Plzen deplasmanında tam kadro sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.
Mesta Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Alvarez, Oğuz, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.
MÜCADELEYİ HOLLANDALI HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.
Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE TAM KADRO SAHADA OLACAK
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.
Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.
2013 YILINDA FENERBAHÇE KAZANMIŞTI
Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.
AVRUPA DEPLASMANINDA BU SEZON KÖTÜ GRAFİK
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.
Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.
Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.