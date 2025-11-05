Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 4. hafta

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son maçları kazanan Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında da kazanmak ve Domenico Tedesco yönetimindeki çıkışını sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?