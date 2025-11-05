Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 4. hafta
05.11.2025 11:17
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Çekya'nın güçlü ekiplerinden Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe 6 puanla 14. sırada yer alırken, Viktoria Plzen 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe zorlu Viktoria Plzen deplasmanından galibiyetle ayrılmak ve gruplarda ilk 8'e kalma şansını artırmak istiyor. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son maçları kazanan Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında da kazanmak ve Domenico Tedesco yönetimindeki çıkışını sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.
Mesta Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELEYİ HOLLANDALI HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.
Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE TAM KADRO SAHADA OLACAK
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.
Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.
2013 YILINDA FENERBAHÇE KAZANMIŞTI
Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.
AVRUPA DEPLASMANINDA BU SEZON KÖTÜ GRAFİK
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.
Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.
Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.