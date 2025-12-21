Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da 17. hafta
21.12.2025 15:20
Birkan Erol
İspanya La Liga'da heyecan 17. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Lider Barcelona, La Liga'nın 17. haftasında Villarreal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 43 puanla ligin zirvesinde yer alan Barcelona, bugün kazanması halinde Real Madrid ile puan farkını 4'e yükseltecek. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 17. haftasında bu akşam deplasmanda zorlu Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Villarreal formasıyla ligde oynadığı son üç maçta da asist yapan ve La Liga kariyerinin en uzun serisini yaşayan Ayoze Perez, Barcelona'ya rakip olduğu son iki karşılaşmada da ağları havalandırdı ve son 10 yılda Katalan ekibine karşı üç maçlık seri yakalayan dördüncü İspanyol oyuncu olmayı hedefliyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VİLLARREAL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Villarreal sahasında Barcelona ile 21 Aralık Pazar günü saat 18.15'te karşı karşıya gelecek.
El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DEPLASMANDA VİLLARREAL'E KAYBETMİYOR
Villarreal'e konuk olduğu son 16 La Liga maçını kaybetmeyen Barcelona'nın 12 galibiyet, 4 beraberliği bulunuyor. Barcelona son altı karşılaşmayı kazandı ve bu deplasmandaki en uzun serisini yaşıyor.