Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da 17. hafta

Barcelona, İspanya La Liga'nın 17. haftasında bu akşam deplasmanda zorlu Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Villarreal formasıyla ligde oynadığı son üç maçta da asist yapan ve La Liga kariyerinin en uzun serisini yaşayan Ayoze Perez, Barcelona'ya rakip olduğu son iki karşılaşmada da ağları havalandırdı ve son 10 yılda Katalan ekibine karşı üç maçlık seri yakalayan dördüncü İspanyol oyuncu olmayı hedefliyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?