Vincent Aboubakar, Sergen Yalçın'a "Hadi şimdi de yapsın" diyerek veryansın etti
04.12.2025 08:27
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılardaki dönemi ve teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili konuştu.
Türkiye'de Beşiktaş ve Hatayspor formalarını terletmiş olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulüpteki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Beşiktaş ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşayan Kamerunlu golcü, futbol hayatını Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'de sürdürüyor.
Siyah-beyazlılardaki günlerine dair Ertem Şener Youtube kanalına konuşan Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın için de sert sözler sarf etti.
İşte Aboubakar'ın açaıklamaları:
Osimhen'i takip ediyor musun? İzliyor musun Galatasaray'da?
Vincent Aboubakar: "Hayır, hayır"
Peki Talisca ile dostluğu?
Vincent Aboubakar: "Talisca, hayır"
"BEŞİKTAŞ'I ARTIK İZLEMİYORUM"
Bu sezon Beşiktaş'ı takip ediyor mu?
Vincent Aboubakar: "Açıkçası Beşiktaş'ı artık izlemiyorum. Orada çok güzel sezonlarım geçti, seviye çok farklıydı ama uzun zamandır maçlarını takip etmiyorum."
Beşiktaş günlerini özlüyor musun?
Vincent Aboubakar: “Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var. Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım.”
"HADİ ŞİMDİ DE ŞAMPİYON YAPSIN"
Sergen Yalçın'a güveniyor musun? Onu seviyor musun?
Vincent Aboubakar: "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.
Sergen Yalçın'a kırğınlığın var mı?
Vincent Aboubakar: "Sergen Yalçın'a bir kırgınlığım yok. Her şey yolunda."
Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü?
Vincent Aboubakar:"Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. O dönem biz oyuncular olarak kenetlendik, savaştık. Şampiyonluğa inandık ve bunu biz oyuncular beraber başardık.