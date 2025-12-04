Vincent Aboubakar, Sergen Yalçın'a "Hadi şimdi de yapsın" diyerek veryansın etti

Sergen Yalçın'a güveniyor musun? Onu seviyor musun?

Vincent Aboubakar: "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.