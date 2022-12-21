Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor: Fenerbahçe ile sona doğru (21 Aralık 2022 transfer haberleri)

Jorge Jesus'un onay verdiği Vincent Aboubakar’ı listesine alan Fenerbahçe Kamerunlu yıldızla prensip anlaşmasına vardı Türkiye’ye dönmeye yeşil ışık yakan tecrübeli forvet, sarı-lacivertlilere 12 Ocak'ta transfer döneminin başlamasıyla imzayı atacak.
Adana Demirspor, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği fakat Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olan yıldız golcü Hulk'un peşine düştü. Forvet eksiği olan Adana ekibinin futbolcuyla temasa geçtiği öne sürüldü.
Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın Serie A ekibi Salernitana'ya imza atması bekleniyor. 37 yaşındaki kalecinin Meksika ekibi CF America ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor.
Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kulübün kontratı karşılıklı olarak feshetmeye çalıştığı Van Aanholt'a Florya'dan ayrılması halinde yine İstanbul yolu görünüyor. İddiaya göre Selçuk İnan'ın raporuna göre; Kasımpaşa'nın oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
La Liga'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Sevilla'da fatura kesildi. İspanyol Marca gazetesinin habere göre Sevilla, orta saha oyuncusu Isco'nun sözleşmesini feshetti.