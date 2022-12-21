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Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor: Fenerbahçe ile sona doğru (21 Aralık 2022 transfer haberleri)

Jorge Jesus'un onay verdiği Vincent Aboubakar’ı listesine alan Fenerbahçe transferde sona yaklaştı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri...

Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor: Fenerbahçe ile sona doğru (21 Aralık 2022 transfer haberleri) - 1

ABOUBAKAR FENERBAHÇE'YE YAKIN

Jorge Jesus'un onay verdiği Vincent Aboubakar’ı listesine alan Fenerbahçe Kamerunlu yıldızla prensip anlaşmasına vardı Türkiye’ye dönmeye yeşil ışık yakan tecrübeli forvet, sarı-lacivertlilere 12 Ocak'ta transfer döneminin başlamasıyla imzayı atacak.


Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor: Fenerbahçe ile sona doğru (21 Aralık 2022 transfer haberleri) - 2

HULK İÇİN ADANA DEMİRSPOR İDDİASI

Adana Demirspor, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği fakat Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olan yıldız golcü Hulk'un peşine düştü. Forvet eksiği olan Adana ekibinin futbolcuyla temasa geçtiği öne sürüldü.


Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor: Fenerbahçe ile sona doğru (21 Aralık 2022 transfer haberleri) - 3

OCHOA AVRUPA'YA DÖNÜYOR

Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın Serie A ekibi Salernitana'ya imza atması bekleniyor. 37 yaşındaki kalecinin Meksika ekibi CF America ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor.


Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor: Fenerbahçe ile sona doğru (21 Aralık 2022 transfer haberleri) - 4

KASIMPAŞA'DA SELÇUK İNAN GALATASARAYLI YILDIZI İSTİYOR

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kulübün kontratı karşılıklı olarak feshetmeye çalıştığı Van Aanholt'a Florya'dan ayrılması halinde yine İstanbul yolu görünüyor. İddiaya göre Selçuk İnan'ın raporuna göre; Kasımpaşa'nın oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor: Fenerbahçe ile sona doğru (21 Aralık 2022 transfer haberleri) - 5

SEVİLLA'DA AYRILIK

La Liga'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Sevilla'da fatura kesildi. İspanyol Marca gazetesinin habere göre Sevilla, orta saha oyuncusu Isco'nun sözleşmesini feshetti.


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