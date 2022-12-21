Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor: Fenerbahçe ile sona doğru (21 Aralık 2022 transfer haberleri)

KASIMPAŞA'DA SELÇUK İNAN GALATASARAYLI YILDIZI İSTİYOR

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kulübün kontratı karşılıklı olarak feshetmeye çalıştığı Van Aanholt'a Florya'dan ayrılması halinde yine İstanbul yolu görünüyor. İddiaya göre Selçuk İnan'ın raporuna göre; Kasımpaşa'nın oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.