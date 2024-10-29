Vincenzo Montella: Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır

İtalyan teknik adam bu soruya "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi. davranırım" cevabını verdi.