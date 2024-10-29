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Vincenzo Montella: Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eski takımı Roma'da yaşananların ardından teklif alması durumunda vereceği yanıtı açıkladı. Montella, "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella: Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır - 1

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculuk kariyerinde önemli bir yeri olan ve bir süre teknik direktörlüğünü de yaptığı Roma'nın içinde bulunduğu sıkıntılı durumla ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.


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Vincenzo Montella: Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır - 2

La Gazetta dello Sport'a konuşan Montella, sezona Daniele De Rossi ile başlayan ancak geçtiğimiz eylül ayında İtalyan teknik adamın yerine Ivan Juric'i getiren eski takımının kötü gidişatı için değerlendirmede bulundu.


Vincenzo Montella: Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır - 3

"Gerçeküstü bir kriz, paradoksal bir durum." diyen 50 yaşındaki teknik adam, Roma için sezon başında umutlu olduğunu ancak alınan sonuçların ardından hayal kırıklığına uğradığını belirterek "Son zamanlarda sanki yeniden 2001 iklimini görüyormuşum gibi hissettim ancak sonra her şey dağıldı. Taraftarlar olmadan Roma olmaz. Önce onlarla ilişkiler düzeltilmeli" ifadelerini kullandı.


Vincenzo Montella: Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır - 4

Montella, Roma'dan teklif alması halinde ne yanıt vereceğinin sorulması üzerine ise takımın başında şu anda Ivan Juric'in bulunduğunu ve kendisinin Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir sözleşmesi olduğunu hatırlatsa da eski kulübüne kapıyı kapatmadı.


Vincenzo Montella: Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır - 5

İtalyan teknik adam bu soruya "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi. davranırım" cevabını verdi.

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