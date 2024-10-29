Vincenzo Montella: Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eski takımı Roma'da yaşananların ardından teklif alması durumunda vereceği yanıtı açıkladı. Montella, "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım." ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculuk kariyerinde önemli bir yeri olan ve bir süre teknik direktörlüğünü de yaptığı Roma'nın içinde bulunduğu sıkıntılı durumla ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.