Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda İtalyan ekip Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna 14. sırada er alıyor. Fenerbahçe rakibini yenerek zirvedeki mücadelesini sürdürme peşinde olacak. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak. Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Son 3 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 14. sırada yer alıyor.