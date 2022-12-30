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Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında bu akşam deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de geride kalan 15 hafta sonunda 10 galibiyet 5 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu hafta Virtus Bologna karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda İtalyan ekip Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna 14. sırada er alıyor. Fenerbahçe rakibini yenerek zirvedeki mücadelesini sürdürme peşinde olacak. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

VİRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak. Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Son 3 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 14. sırada yer alıyor.

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