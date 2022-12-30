Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda İtalyan ekip Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna 14. sırada er alıyor. Fenerbahçe rakibini yenerek zirvedeki mücadelesini sürdürme peşinde olacak. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?