Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Avrupa Ligi)
20.01.2026 09:00
Fenerbahçe, Beko, Euroleague'in 23. haftasında deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de çıktığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, zorlu rakibi karşısında kazanmak ve üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe ile Virtus Bologna karşı karşıya gelecek. Euroleague'de son 13 mücadelenin 11'ini kazanan Fenerbahçe Beko, yarın akşam zorlu rakibi karşısında kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VİRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sarı-lacivertli takım, bu sezon 7. kez oynanacak çift maç haftasındaki ilk maçında 21 Ocak Salı günü Virtus Bologna'nın karşısına çıkacak.
Virtus Arena'da oynanacak 23. haftanın kapanış karşılaşması, saat 22.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE HAFTAYA 3. SIRADA GİRDİ
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, haftaya averajla 3. sırada girdi.
Organizasyonda yaptığı son 13 mücadelenin 11'ini kazanan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'ya üstünlük kurarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
EuroLeague'de sezonun geride kalan bölümünde 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Virtus Bologna ise 12. basamakta yer aldı.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etmişti.