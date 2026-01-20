Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, Beko, Euroleague'in 23. haftasında deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de çıktığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, zorlu rakibi karşısında kazanmak ve üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?