Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta açılış maçında deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 10 maçta 8 galibiyet 2 mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda bulunuyor. Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna engelini de aşarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Virtus Bologna ile mücadele edecek. Euroleague'de haftaya liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'yı yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?