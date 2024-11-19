Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Virtus Bologna ile mücadele edecek. Euroleague'de haftaya liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'yı yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?