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Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta açılış maçında deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 10 maçta 8 galibiyet 2 mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda bulunuyor. Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna engelini de aşarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Virtus Bologna ile mücadele edecek. Euroleague'de haftaya liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'yı yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

VİRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında 20 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY Avrupa Ligi'ndeki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.

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