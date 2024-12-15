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Vitor Pereira için sürpriz iddia: Premier Lig'e imza atıyor

Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’yı düşündüğü öne sürüldü. Öte yandan turuncu-siyahlıların Portekizli çalıştırıcının Al Shabab ile sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini de ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Vitor Pereira için sürpriz iddia: Premier Lig'e imza atıyor - 1

Wolverhampton'ın Gary O’Neil’in ayrılığının ardından Vitor Pereira’yı teknik direktör olarak göreve getirmek için bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

The Athletic'in haberine göre, Premier Lig ekibinin 56 yaşındaki teknik adamın Suudi Pro Ligi takımı Al Shabab ile olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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Vitor Pereira için sürpriz iddia: Premier Lig'e imza atıyor - 2

PEREIRA DA İSTEKLİ

Pereira’nın Premier Lig ekibine transfer olmaya istekli olduğu ve takımın kalitesinden heyecan duyduğu düşünüldüğünden, kişisel şartların sorun yaratması beklenmiyor.

Pereira’nın hedef alınmasının nedenlerinden birinin, disiplini ve işine kattığı duygusal anlayış olduğu belirtiliyor.

Bu faktörlerin, özellikle Wolves’un son dönemde yaşadığı sorunlar ışığında önemli olduğu düşünülüyor.

Vitor Pereira için sürpriz iddia: Premier Lig'e imza atıyor - 3

EVERTON İLE ANILMIŞTI

2022 yılında Everton’da Rafa Benitez’in yerine geçmek için aday olmuş ancak taraftarların tepkisi nedeniyle bu göreve Frank Lampard getirilmişti.

Pereira, bu yıl Şubat ayında Al Shabab’a katıldı ve takımı sezonu sekizinci sırada tamamladı.

Bu sezon ise 13 maçta yedi galibiyet alarak Suudi Pro Ligi’nde altıncı sırada yer alıyor.

Vitor Pereira için sürpriz iddia: Premier Lig'e imza atıyor - 4

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Gary O’Neil, Wolves’u ilk sezonunda Manchester City, Tottenham Hotspur ve Chelsea karşısında galibiyetler alarak ligde 14. sıraya taşımış ve takımı FA Cup’ta çeyrek finale kadar taşımıştı.

Ancak 41 yaşındaki teknik adam, Ağustos ayında dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, bu sezon sadece iki lig galibiyeti alınca ve takımın Ipswich Town’a karşı aldığı mağlubiyetin ardından görevden alındı.

Wolves, bu sezon 16 Premier Lig maçında toplam 40 gol yedi.

Vitor Pereira için sürpriz iddia: Premier Lig'e imza atıyor - 5
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