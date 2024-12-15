Vitor Pereira için sürpriz iddia: Premier Lig'e imza atıyor
Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’yı düşündüğü öne sürüldü. Öte yandan turuncu-siyahlıların Portekizli çalıştırıcının Al Shabab ile sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini de ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
Wolverhampton'ın Gary O’Neil’in ayrılığının ardından Vitor Pereira’yı teknik direktör olarak göreve getirmek için bir anlaşma üzerinde çalışıyor.
The Athletic'in haberine göre, Premier Lig ekibinin 56 yaşındaki teknik adamın Suudi Pro Ligi takımı Al Shabab ile olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.