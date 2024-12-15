Vitor Pereira için sürpriz iddia: Premier Lig'e imza atıyor

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Gary O’Neil, Wolves’u ilk sezonunda Manchester City, Tottenham Hotspur ve Chelsea karşısında galibiyetler alarak ligde 14. sıraya taşımış ve takımı FA Cup’ta çeyrek finale kadar taşımıştı.

Ancak 41 yaşındaki teknik adam, Ağustos ayında dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, bu sezon sadece iki lig galibiyeti alınca ve takımın Ipswich Town’a karşı aldığı mağlubiyetin ardından görevden alındı.

Wolves, bu sezon 16 Premier Lig maçında toplam 40 gol yedi.