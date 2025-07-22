VNL finalleri 2025: Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 yılının ardından yeniden şampiyonluk hedefi ile çeyrek final parkesine çıkıyor. Üç haftayı geride bırakan takım, çeyrek finalden galip ayrılırsa Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Organizasyonda yarı finaller de 26 Temmuz'da gerçekleşecek. Filenin Sultanları - Japonya maçı canlı olarak hangi kanaldan izlenir?