VNL finalleri 2025: Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakalarında mücadeleye başlıyor. Millilerin ilk rakibi Japonya olacak. Milletler Ligine 7'de 7 yaparak başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, puan durumu tablosunda 6. sırada yer aldı. Türkiye, Polonya'da gerçekleşecek çeyrek finallerde ise 24 Temmuz günü Japonya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 yılının ardından yeniden şampiyonluk hedefi ile çeyrek final parkesine çıkıyor. Üç haftayı geride bırakan takım, çeyrek finalden galip ayrılırsa Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Organizasyonda yarı finaller de 26 Temmuz'da gerçekleşecek. Filenin Sultanları - Japonya maçı canlı olarak hangi kanaldan izlenir?