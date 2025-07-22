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VNL finalleri 2025: Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakalarında mücadeleye başlıyor. Millilerin ilk rakibi Japonya olacak. Milletler Ligine 7'de 7 yaparak başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, puan durumu tablosunda 6. sırada yer aldı. Türkiye, Polonya'da gerçekleşecek çeyrek finallerde ise 24 Temmuz günü Japonya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VNL finalleri 2025: Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 yılının ardından yeniden şampiyonluk hedefi ile çeyrek final parkesine çıkıyor. Üç haftayı geride bırakan takım, çeyrek finalden galip ayrılırsa Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Organizasyonda yarı finaller de 26 Temmuz'da gerçekleşecek. Filenin Sultanları - Japonya maçı canlı olarak hangi kanaldan izlenir?

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VNL finalleri 2025: Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 24 Temmuz Perşembe günü Japonya ile çeyrek final müsabakasına çıkıyor. Maç 17:30'da Atlas Arena'da başlayacak ve canlı olarak TRT1 ekranlarından takip edilecek.

23 Temmuz Çarşamba:

17.30 İtalya-ABD

21.00 Polonya-Çin

24 Temmuz Perşembe:

17.30 Japonya-Türkiye

21.00 Brezilya-Almanya

VNL finalleri 2025: Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

VNL'de yarı final maçları 26 Temmuz'da, finaller 27 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Organizasyon 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

VNL finalleri 2025: Filenin Sultanları Japonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Son olarak 2023'te VNL şampiyonu olan Türkiye, geçtiğimiz yıl Polonya'ya çeyrek finalde 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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