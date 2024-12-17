VNL programı belli oldu: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, milli voleybol maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.