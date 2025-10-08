Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda dev karşılaşma! Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vakıfbank ile Fenerbahçe, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonun ligde ve Kupa Voley'de iki başarılı takımı, kupa mücadelesinde ter dökecek. 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?