Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda dev karşılaşma! Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesi Vakıfbank ile Fenerbahçe arasında gerçekleşiyor. Sultanlar Ligi şampiyonu ile Kupa Voley şampiyonları arasında düzenlenen kupa turnuvası, Ankara'da oynanacak. Fenerbahçe'de Eda Erdem ile Ana Cristina sakatlıkları nedeniyle maçta yer almayacak. İşte, Vakıfbank - Fenerbahçe Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçı canlı yayın bilgisi...
Vakıfbank ile Fenerbahçe, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonun ligde ve Kupa Voley'de iki başarılı takımı, kupa mücadelesinde ter dökecek. 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?