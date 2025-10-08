Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda dev karşılaşma! Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NTV.COM.TR

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesi Vakıfbank ile Fenerbahçe arasında gerçekleşiyor. Sultanlar Ligi şampiyonu ile Kupa Voley şampiyonları arasında düzenlenen kupa turnuvası, Ankara'da oynanacak. Fenerbahçe'de Eda Erdem ile Ana Cristina sakatlıkları nedeniyle maçta yer almayacak. İşte, Vakıfbank - Fenerbahçe Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçı canlı yayın bilgisi...

Vakıfbank ile Fenerbahçe, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonun ligde ve Kupa Voley'de iki başarılı takımı, kupa mücadelesinde ter dökecek. 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VAKIFBANK - FENERBAHÇE KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Bu sene 16.'sı düzenlenecek olan 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda, geçen sezonun lig şampiyonu Vakıfbank ile Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana karşılaşıyor. Maç, 8 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Kupa maçının başhekemi Erdal Akıncı, yardımcı hakemi ise Koray Yılmazgil olacak.

Dev organizasyonda Vakıfbank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı kupayı 5 kez kendi evine götürdü. 2025 yılı kupa maçını kazanan, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp olacak.

Vakıfbank; 2013, 2014, 2017, 2021 ve 2023 yıllarında kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe; 2009, 20210, 2015, 2022 ve 2024 yıllarında kupanın kazananı oldu.

Eczacıbaşı; 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 yıllarında kupanın galibiydi.

