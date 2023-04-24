Volkan Bayarslan'ın penaltı kararları doğru mu? Eski hakemler Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'ndaki müsabakada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Esat Sancaktar üstlendi. VAR'da Hakan Ceylan, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev aldı.
Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının tartışmalı kararlarını eski hakemler değerlendirdi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, tartışmalı kararlar hakkında konuştu.
İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük maçındaki tartışmalı kararlar hakkında yapılan yorumlar...
Seçim Demirel: Gol olduğunda öncesinde bir müdahale var. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu; faul olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Faul yapılan oyuncu, faul yapılmasaydı topla oynayabilecek miydi? Eğer Galatasaraylı oyuncu bu müdahaleyi yapmasaydı oynayabilirdi. Bu bir faul, bu golün iptal edilmesi gerekirdi.
Deniz Çoban: Atamaları çok fazla eleştiriyoruz. Eleştirmediğimiz atama kalmadı, acaba çok mu yanlış yerden bakıyoruz diyorum. Yaşanan sürecin hakemlerin üzerinde çok büyük baskı oluşturduğunu ve standartlarını kaybettiklerini görüyorum. Hakemlerin artık sahada bir duygu yükünün altında kaldıklarını düşünüyorum. Benim tanıdığım Volkan Bayarslan bu değil. Sahada standart dışı çok hata yaşanıyor. Yüzde yüz Riva'da da var. Verilen kararların artık yansımaları beklenenin de üzerinde oluyor. Bazen suçu olmayan hakem beklerken, hata yapan hakem yoluna devam ediyor. Hakemler doğruyu yanlışı kendi içlerinde karıştırmaya başladılar. Sağlıklı bir gidişatın içerisinde değiliz. Seçim hocamın söylediklerine ilave şunu söyleyeceğim. Kesinlikle bir faul var. Galatasaraylı oyuncu üst baldırıyla ayağını savururken arkadan oyuncuyu bozuyor. Bence burada bir faul var. Bence dediğim için VAR'ın burada yapabileceği bir şey yok. Sadece bu rahatsız etmenin dışında, diziyle de oyuncunun ayağının üzerine, ayağını sıkıştırarak bir hareketi var. Hakem için talihsiz bir pozisyon. Şanssızlık ki VAR'ın da karışamayacağı bir pozisyon. Eğer bunu DVD'den izleyerek karar versem, faulü çok daha doğru bulurum. Hakemi niye vermedin diye eleştiremiyorum.
Bülent Yıldırım: Benim düşüncem de VAR'ın müdahale edebilceği bir netlikte bir şey değil. Davide Biraschi topla oynayabilecekken Oliveira arkadan yüklendiğinden dolayı burada topa doğru müdahale şansı kalmıyor. Bu pozisyonda faul daha doğru karardı.
Deniz Çoban: İki aşamalı değerlendirmemiz gerekecek. Öncesinde Galatasaraylı oyuncu ofsaytta tartışması. Ben bunun ofsayta yakın olduğunu düşünüyorum. VAR'ın fikri de penaltı olmadığı fikrindeydi ki buna çizgi çekmedi. Kaleci net bir şekilde topla oynuyor. Kırmızılı oyuncunun sağ ayağı kalecinin koltuğunun altında kalıyor denilebilir. Oyuncu bence kendisi takıyor oraya. Kalecinin hedefinde top var. Burada penaltıdan söz edemem ben kendi adıma. Ben kırmızılı oyuncunun ayağını bilerek oraya götürdüğünü düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Son birkaç haftadır buna benzer çok girişim oldu. Batuhan'ın topu çeldiğini görmekteyim. Devam kararı doğru diye düşünüyorum.
Seçim Demirel: Kalecinin niyeti tamamen topla oynamak. Zaten topla oynadığını görüyoruz. Ben burada bir penaltıyı düşünmem. Hakem kararını doğru buluyorum.
Seçim Demirel: Sarı kart verse kabul ederim. Sert bir uyarı da kabul edilebilir. Zaten uyardı.
Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Burada bir sarı kart çıkmalıydı.
Deniz Çoban: Galatasaraylı oyuncunun kaleye attığı bir şut, yakındaki savunma oyuncusunun ayağından sekerek diğer takım arkadaşının doğal konumundaki koluna temas ediyor. Elinin topa doğru bir hareketi olup olmadığı konusunda her açıdan farklı bir bakış görüyorum. Beklenmedik bir top. Oyuncunun elini toptan kaçırabilecek kadar vakti olup olmadığı konusunda şüphem var. Elle oynamanının 5 kriterini saydım, 2'sinde şüphe var. 3'ünde şüphem yok. Hakem hangi kararı verirse versin tartışılacağını ama hakemin kararına saygı duyulacağını düşünüyorum. Burada hakem bu penaltıyı saha içerisinde verse... Ben hakem kararına yanlış diyemem. Hakem kararının yanındayım. İtirazım başka konuya. Benim tanıdığım Hakan Ceylan bu değil, burada VAR müdahalesi yapacak insan değil.
Seçim Demirel: Ben de bu pozisyona baktığımda her ne kadar yakından gelen bir top olsa bile oyuncunun dizinin ve elinin kalkış şeklini çok doğal bulmuyorum. Bu tarz pozisyonların normal akışıyla karar vermek lazım. Oyuncunun elini son anda açarak, bir risk aldığını ve topun o ele temas ettiğini düşünüyorum. Burada bir elle oynama ve penaltı olduğunu düşünüyorum. Asla VAR müdahalesiyle değil sahadaki hakemin karar vereceği bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Elle oynamada iki temel faktör var. El topa gidiyor mu, el oynuyor mu? O pozisyona özel o elin konumu doğal mı, değil mi? Gerçekten oynama var diyenlere yok diyenler, yok diyenleri var diyenler ikna edemez. Elin orada doğal olup olmadığı konusundaki karar hakeme ait olmalı.
Deniz Çoban: Volkan Bayarslan tam 59 saniye, 12 tekrar pozisyonu izledi. VAR protokolünde açıkça yazmasına rağmen, bir elle oynamanın izlettirme şekli nedir. 12 tekrarın sadece 2 tanesi normal hızda gösterildi. Geriye kalan 10 tanesi yavaşlatarak gösterildi. Bununla beraber ele getirildi, durduruldu top. Benim bildiğim Hakan Ceylan bunun sadece bir kez gösterileceğini bilir. Bunun neticesinde yanlış bir müdahale yapıldığını düşünüyorum. Bu pozisyona VAR karışmaz. Hakemi verdiği kararı desteklemek üzere, çakıl taşını bulduğunuzda desteklersiniz. Ama hakemi desteklememek için çakıl taşı arıyorsunuz.
Seçim Demirel: Protokolde açık net bir şekilde bir ifade var. VAR müdahelesi yanlış.
Bülent Yıldırım: Subjektif bir unsur varsa, hakem görmüşse VAR müdahalesi yanlış. VAR müdahalesinin gösterim tarzı baştan sona yanlış. Tamamen yanlış. VAR anlamında burada bir sıkıntı görünüyor.
Seçim Demirel: Devam yanlış, sarı olmalıydı.
Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.
Deniz Çoban: Elle oynama yok. Etse bile penaltı olmaz bu pozisyonda.
Seçim Demirel: Ellerini arkada bağlamış. Ellerini de açmıyor, bir ele temas da yok. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Seçim Demirel: Hakem çok yakın, oynattı. Görüntüler de çok yakın değil. Saygı duymak lazım.
Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Hakem yakın, saygı duymak lazım.
Seçim Demirel: Sarı kart kararı doğru.
Deniz Çoban: Doğru bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Gecikmiş ama doğru bir sarı kart.
Seçim Demirel: Burada iki oyuncu da birbirini tutuyor. Burada bir penaltı olmadığını düşünmüyorum kesinlikle. Zaniolo rakibinin kolunu tutarak yere düşüyor. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: İki oyuncu da birbirini tutup çekiyor. Galatasaraylı oyuncu daha erken yere düşüyor. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Bence de devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Oyuncu elini koyduğu anda, belki de tutuyor orada. Tutmak bir ihlal değildir. Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
Seçim Demirel: Etkili bir tutma, çekme yok. Icardi kaydığı için düşüyor. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Icardi'nin kaydığını düşünüyorum.
Seçim Demirel: İki oyuncu topla oynamak isterken bir çarpışma oluyor. Ben burada kesinlikle bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum. İkisi de topta, omuz omuza bir temasları var burada. Rashica bir abartılı düşüşte bulunduğu için hakem yanıldı. Penaltı kararı hatalı.
Deniz Çoban: Volkan Bayarslan böyle bir penaltı kararı vermez. Hakem arkadaşlara artık bir şey de diyemiyorum. Böyle bir penaltı olmaz. VAR'ın burada da çakıl taşını arayıp bulmasını beklerim. Bu omuz omuza mücadeleye örnek gösterilir. Ne gördün diye sormak lazım. Volkan Bayarslan'ın böyle düdük çaldığına daha önce şahit olmadım ben.
Bülent Yıldırım: Defansif normal bir bedeni kullanmaktır bu. Rashica hakemi aldatmış. Yanlış karar.
Seçim Demirel: Neden sarı çıktı, anlamadım. Faul ama sarı yok.
Deniz Çoban: Sarı gereksiz.
Bülent Yıldırım: Sarı olduğunu düşünmüyorum.
Seçim Demirel: Volkan Bayarslan tecrübesindeki bir hakemin şu pozisyona müdahil olmaması... Devam etmesi, üstelik de görüyor. Buradaki kesinlikle burada oyunu durdurması gerekirdi. Orada iki oyuncu birbirine kafa atsa, yumruklaşma olsa kırmızı kartlar çıkacak.
Deniz Çoban: 20 kişi birbirine gider. Biri birine daha önce bir ihlal yapmıştır, onun aleyhine vermek daha doğru olur.
Seçim Demirel: Net faul ve sarı olmalıydı.
Deniz Çoban: Faul ve sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Torreira topla değil, rakibiyle ilgileniyor. Tartışmasız faul ve sarı kart.
Deniz Çoban: Ele geliyorsa bile el doğal konumda, penaltı olmaz.
Seçim Demirel: Kol doğal konumda. O yüzden penaltı olmaz.
Bülent Yıldırım: Devam kararı bence de doğru.