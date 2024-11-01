Volkan Demirel, Bodrum FK'da ilk idmanına çıktı: Uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum

Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncularımın arkadaşları ve futboldan gelmiş bir ağabeyleriyim. Hep beraber belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Fırsat buldukça oyuncularla konuşmaya çalışıyorum. Geldiğimden beri 2 toplantı yaptım. İlki tamamen tanışma odaklıydı ama ikinci toplantıda taktiksel olarak ne yapmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Bu tarz şeyler bir anda gerçekleşecek değil. Oturmuş bir düzen var, bir düzeni baştan yıkıp tekrar bir şeyi inşa etmeye çalışmıyoruz. O zaman çünkü farklı boşluklar, farklı yanlışlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz yıkmadan, dökmeden olanın üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız"