Volkan Demirel, Bodrum FK'da ilk idmanına çıktı: Uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek olan Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel, “Futbol 3 ihtimali olan bir oyun, bir tanesi olacak ama yenersek çok mutlu olacağız. Sahada ne yaptığımızı görmek isteyenler lütfen maçımıza gelsin, bizi desteklesin. Belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum.” dedi.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Bodrum FK, pazar günü saat 16.00’da Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak.
Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibi karşısında evinde gülen taraf olmak istiyor.