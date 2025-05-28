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Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!"

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de çalışacağına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından genç çalıştırıcıdan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 1

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında küme düşen Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı - lacivertli camiada erkek basketbol takımının EuroLeague şampiyonluğunun sevinci yaşanırken, bir yandan da futbol takımında gelecek sezonun yapılanması merak ediliyor.

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Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 2

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Volkan Demirel'in Portekizli çalıştırıcının devam etmesi halinde yardımcı antrenör olarak göreve geleceği iddia edilmişti.

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 3

Genç çalıştırıcıdan konuya dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Demirel'in sözleri şu şekilde:

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 4

"Ne Ali Koç'un iknaya ihtiyacı var, ne de benim iknaya ihtiyacım var. Okuyorum, Volkan Fenerbahçe'ye yardımcı hoca olarak gelecek, sportif direktör olarak gelecek, yardımcı hoca olarak gelecek... Volkan bu şekilde gelmeyecek."

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 5

"Fenerbahçe'ye Volkan bir gün gelecek ama ne zaman gelecek bunu zaman gösterecek. Bunu hep söylüyorum. Çok istiyorum, Fenerbahçe benim ailem. Ben, Volkan olduysam Fenerbahçe sayesinde oldum."

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 6

"Benim için Fenerbahçe başka bir şey. Ateşten gömlek de giyerim kafa göz de girerim, sıkıntı yok. Başarılı olurum olmam, onu bilemem ama mücadelemi veririm. Her şeyimle bütün bedenimle veririm. O ayrı bir şey."

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 7

"Herkesin bir isteği var, 'Volkan Demirel orada olsun' diye. Emin olun Volkan Demirel sizden daha çok istiyor, herkesten daha çok istiyor. Volkan Demirel'in bir hedefi var, planı var. Ben zamanı geldiğinde yapacağım, gelip geçici bir dönemde de yapmayacağım. Uzun yıllar yapacağım bu işi."

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 8

"Buna hazırlanıyorum ben. Tüm bedenimle, varlığımla, yaşadıklarımla, tecrübemle ben buna hazırlanıyorum. Bugün olur, yarın olur, 10 yıl sonra olur hazırım. Buradan çıkayım desinler ki 'Gel' giderim, o başka bir şey."

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 9

"Ne için gideceğim benim için daha önemli. Ben sportif direktörlük, yardımcı antrenörlük yapamam şu saatten sonra. Sportif direktörlüğü hiç düşünmüyorum. Yardımcı antrenörlüğü de yapamam derken, Mourinho ile yapmam."

Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!" - 10
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