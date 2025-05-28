Volkan Demirel, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı: "Geleceğim ama Mourinho ile olmaz!"
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de çalışacağına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından genç çalıştırıcıdan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında küme düşen Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı - lacivertli camiada erkek basketbol takımının EuroLeague şampiyonluğunun sevinci yaşanırken, bir yandan da futbol takımında gelecek sezonun yapılanması merak ediliyor.