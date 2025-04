Asist Analiz'e konuşan Demirel, "Fenerbahçe'den teklif gelirse, ateşten gömleği giyer misiniz?" sorusuna, "Biz Fenerbahçe için her zaman her türlü gömleği giydik, sorun olmadı. Yine söylüyorum; önemli olan zamanın doğru olması. Bir gün oraya geleceğim ama bu yarın mı olur, beş yıl sonra mı, on yıl sonra mı bilmiyorum. Şu an için böyle bir düşüncem yok. Lütfen kimse yanlış anlamasın." diyerek yanıt verdi.