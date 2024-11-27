Volkan Demirel'den Okan Buruk'a yanıt: Rahatsız ettik!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Bodrumspor karşılaşmasının ardından, "Bodrum Stadı'nın çimleri uzundu ve zemin ıslatılmamıştı" açıklamasına cevap veren Volkan Demirel, "Çimlerin boyutu normaldi. Okan hocanın maçtan sonraki söylemlerini ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Hem stadımız hem de saha ile alakalı konuştu. Zeminin ıslatılmadığını söyledi ama o gün yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti." dedi.
Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.