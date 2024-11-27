Volkan Demirel'den Okan Buruk'a yanıt: Rahatsız ettik!

Samsunspor karşısında iyi mücadele ortaya koyacaklarını söyleyen Demirel, "Biz geçen hafta gerçekten hem 11 kişi hem 10 kişi olarak Galatasaray'a fazla üretkenlik sağlayamadık. Ancak onlar da bize üstünlük kuramadı. Üstünlük kuramamalarının sebebi bizim oyunumuzun iyi olması. Diğer takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla umursamıyorum, herkesin yorumu kendinedir, saygı duyuyorum. Samsunspor maçına daha uzun süre var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu karşılaşmada da iyi oyun ve iyi mücadele göreceksiniz. Zamanla iyi mücadelemizin skorlara da yansıdığı, herkesin mutlu olduğu bir Bodrum FK olacak." diye konuştu.