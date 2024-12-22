Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e tepki: Elini sıkmadı

DEMİREL: BİR İNSANIN ÖLENE SAYGISI YOKSA DİRİSİNE HİÇ SAYGIM YOK

Volkan Demirel, maç sonrası Şenol Güneş ile aralarında yaşanan el sıkmama olayına dair konuştu:



"Benim camialarla bir sorunum yok. Bu iş benim şahsi işim. Biz deprem yaşadık. Eğer bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz. Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit ederken Şenol hocam o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' diye bir söz söyledi. O günden beri ben bunu hazmedemedim ve gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim.

Şenol hoca bu tepkiyi vereceğimi biliyordu. Bu yüzden maçın başında beni tünel girişinde bekledi. Maçın sonrasında içeriye girerken bana 'Çok terbiyesizsin.' dedi. Ben bugün senin elini sıkmadığım için terbiyesizsem, terbiyesizim. Ama sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden camialara şirin gözükmek için bu hale giriyorsan sensin terbiyesiz"