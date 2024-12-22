Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e tepki: Elini sıkmadı
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Bodrum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ettiği maça serenomide yaşananlar damga vurdu. Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, serenomi öncesi Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmadı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Demirel, "Eğer bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz. Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit ederken Şenol hocam o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' diye bir söz söyledi. O günden beri ben bunu hazmedemedim" dedi.
Trabzonspor-Bodrum Futbol Kulübü maçına Volkan Demirel'in Şenol Güneş'e tepkisi damga vurdu.
Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü, serenomi öncesi Güneş'in uzattığı eli sıkmadı ve doğrudan kulübesine geçti.