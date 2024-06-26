Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Naci Demirel'in cenazesi, Beykoz'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye, Volkan Demirel ailesi başta olmak üzere spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katılım sağladı.
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demirel, hayatını kaybetti.