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Wanda Nara: Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ülkesindeki bir yemek programında yıldız futbolcunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Wanda Nara: Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın - 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi.

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Wanda Nara: Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın - 2

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzo taraftarı bir yarışmacı ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Wanda Nara: Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın - 3

"San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacı "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki İcardi'yi getiririz" yanıtını verdi.

Wanda Nara: Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın - 4

Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı:

Wanda Nara: Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın - 5

BIRAKIN AVRUPA'DA KALSIN

"Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın."

Wanda Nara: Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın - 6

Bilindiği üzere Arjantin basını, İcardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti. Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.

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