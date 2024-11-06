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Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü çiftten Wanda Nara, bu sefer de canlı yayında Arjantinli rapçi L-Gante ile sevgilisiyle öpüştü. Icardi'nin ise bu gelişmenin ardından Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırma kararı aldığını öne sürülüyor.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 1

Bir küs bir barışık... Geçtiğimiz aylarda sonlandırmak istekledikleri 10 yıllık ilişkilerini, bir kez daha kurtarmaya çalışan Wanda Nara ve Icardi çifti, yeni bir krizle karşı karşıya...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 2

Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile yine samimi görüntüler verdi.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 3

Arjantinli rapçi ve Wanda Nara'nın bir Cadılar Bayramı partisindeki yakınlaşma görüntülerinin basına sızmasının ardından Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takipten çıkmıştı.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 4

Ancak Nara'nın yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı.

Ünlü isim bu sefer de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın sırasında L-Gante ile öpüştü.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 5

Rapçinin "Seni seviyorum" dediği duyulan videonun ardından Icardi'nin ise alyansını attığı iddia edildi.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 6

ICARDİ DNA TESTİ İSTİYOR

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Mauro Icardi, yaşananların ardından Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 7

31 yaşındaki Mauro Icardi'nin, Nara ile birlikteliğinden 2015 ve 2016 yıllarında dünyaya gelen iki kızı bulunuyor.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 8

Maxi Lopez ile 2008 yılında evlenen Wanda Nara eşini, Mauro Icardi ile aldatmıştı.

Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 9

Gelen tepkiler üzerine Mauro Icardi hakkında suçlayıcı ifadeler kullanan Nara, "Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 10

Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak - 11
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