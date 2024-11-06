Wanda Nara canlı yayında öpüştü, yüzükler çıktı! Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü çiftten Wanda Nara, bu sefer de canlı yayında Arjantinli rapçi L-Gante ile sevgilisiyle öpüştü. Icardi'nin ise bu gelişmenin ardından Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırma kararı aldığını öne sürülüyor.
Bir küs bir barışık... Geçtiğimiz aylarda sonlandırmak istekledikleri 10 yıllık ilişkilerini, bir kez daha kurtarmaya çalışan Wanda Nara ve Icardi çifti, yeni bir krizle karşı karşıya...