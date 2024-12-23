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Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara için skandal bir açıklama geldi. Sivasspor'un futbolcusu Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri, Wanda Nara için “Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 1

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara açıklamaları ve skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.


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Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 2

Sivasspor'un formasını giyen Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri, Wanda Nara hakkında ihanet açıklaması yaptı.


Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 3

Mitre Live’a konuşan Simona Guatieri, Wanda Nara’nın Icardi’nin Inter’de oynadığı dönemdeki takım arkadaşı ve eşi Keita Balde ile birlikte olduğunu ve aldatıldığını açıkladı.


Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 4

Guatieri şu ifadeleri kullandı:

“Keita ile mayıs 2022’de evlendim. Bir rüyada gibiydim. Ama her şey o gün sona erdi."


Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 5

"O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin, Keita ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak görüntüler."


Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 6

“Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar.”


Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 7

Icardi’nin Wanda Nara’nın kendisini, Inter’de oynadığı dönemde 2 yıl boyunca Keita Balde ile aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videoları mahkemeye sunduğu da öne sürüldü.


Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 8

Bu gelişmelerin ardından Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve eski eşi Simona Guatieri tarafından Wanda Nara'yla yasak aşk yaşadığı da öne sürülen Keita Balde ile yollarını ayırdı.

Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi - 9

Şu sıralar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Icardi, son olarak 2020 yılında Inter'de oynamıştı.

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