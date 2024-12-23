Wanda Nara için Sivassporlu futbolcunun eski eşinden skandal açıklama: Kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara için skandal bir açıklama geldi. Sivasspor'un futbolcusu Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri, Wanda Nara için “Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın." ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara açıklamaları ve skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.