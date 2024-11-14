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Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle!

Wanda Nara'nın Galatasaraylı Mauro Icardi'nin mesajını ifşa etmesinin ardından yıldız futbolcu ilişkisini tamamen sonlandırma kararı aldı ve çocuklarını almak için Arjantin'e giderek harekete geçti. Arjantin basını ise Nara'nın yaşanan tartışma sonrası karakola giderek Icardi'yi şikayet ettiğini ve hırsızlıkla suçladığını iddia etti. Gelişmelerin ardından Galatasaray açıklama yayınladı.

Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle! - 1

ARJANTİN'E GİTTİ

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaraylı Mauro Icardi, özel hayatında yaşadığı sıkıntılar sonrasında Arjantin'e gitti. Ülkesinde Wanda Nara ile görüşen Icardi'nin karakolluk olduğu öne sürüldü.

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Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle! - 2

NARA'NIN EVİNDE TARTIŞMA

Icardi'nin özel uçakla Arjantin'e gittiği, burada mesajını ifşa eden Wanda Nara'nın Avenida Del Libertador’da bulunan evine uğradığı ve ikilinin şiddetli tartışma yaşadığı ifade edildi.

Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle! - 3

ŞİKAYETÇİ OLDU

Arjantin basını; Icardi'yi kendisinden 1 milyon dolar çalmakla da suçlayan Nara'nın yıldız futbolcudan şikayetçi olduğunu ve sevgilisi L-Gante'den hamile olduğunu iddia etti.

Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle! - 4

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Şikayet sonrası resmi kaynaklardan Icardi'ye Nara'ya yaklaşmama, eve giriş yasağı ve 15 Kasım saat 10.00'da duruşmaya katılması tebliğ edildi.

Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle! - 5

Arjantin Medeni ve Ticaret Kanunu'nun 721. maddesine göre, boşanma sürecinde veya acil durumlarda, hâkim eşler ve çocuklar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla geçici önlemler alabiliyor. İkili arasında da boşanma sürecinde bu çerçevede tedbir kararları alındı.

Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle! - 6

Icardi'nin tek amacı kızlarını ülke dışına çıkarmak ve İstanbul'da kendisiyle yaşamalarını sağlamak.

Çiftin, Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor.

Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle! - 7

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Icardi'nin kariyerine devam ettiği Galatasaray yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi. 

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