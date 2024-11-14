Wanda Nara şikayetçi oldu Icardi karakolluk oldu: Yıldız futbolcudan ifşa mesajı sonrası hamle!
Wanda Nara'nın Galatasaraylı Mauro Icardi'nin mesajını ifşa etmesinin ardından yıldız futbolcu ilişkisini tamamen sonlandırma kararı aldı ve çocuklarını almak için Arjantin'e giderek harekete geçti. Arjantin basını ise Nara'nın yaşanan tartışma sonrası karakola giderek Icardi'yi şikayet ettiğini ve hırsızlıkla suçladığını iddia etti. Gelişmelerin ardından Galatasaray açıklama yayınladı.
ARJANTİN'E GİTTİ
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaraylı Mauro Icardi, özel hayatında yaşadığı sıkıntılar sonrasında Arjantin'e gitti. Ülkesinde Wanda Nara ile görüşen Icardi'nin karakolluk olduğu öne sürüldü.