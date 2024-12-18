Wanda Nara'dan olay yaratan paylaşım: Eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltı sofrasında

ICARDI'DEN VELAYET DAVASI

Ayrıca Icardi'nin iki kızı Francesca ve Isvalle'nın velayetini almak için Wanda Nara'ya İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtığı kaydedildi.

Arjantinli golcü kızlarının anneleri ile sağlıklı bir yaşam süremeyeceğini ve Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Icardi ve Wanda Nara arasındaki velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde 24 Haziran 2025 tarihinde görülecek.