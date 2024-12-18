Wanda Nara'dan olay yaratan paylaşım: Eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltı sofrasında
Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden olay yarattı. Nara, eski eşi Maxi Lopez ve yeni sevgilisi L-Gante ile birlikte kahvaltı ettiği görüntüleri yayınladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantinde tedavi görmeye devam ediyor.
Yıldız golcünün boşanma arefesinde olduğu eşi Wanda Nara ise yaptığı paylaşımlarla her gün yeni bir gündem yaratmaya devam ediyor.