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Wanda Nara'dan olay yaratan paylaşım: Eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltı sofrasında

Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden olay yarattı. Nara, eski eşi Maxi Lopez ve yeni sevgilisi L-Gante ile birlikte kahvaltı ettiği görüntüleri yayınladı.

Wanda Nara'dan olay yaratan paylaşım: Eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltı sofrasında - 1

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantinde tedavi görmeye devam ediyor.

Yıldız golcünün boşanma arefesinde olduğu eşi Wanda Nara ise yaptığı paylaşımlarla her gün yeni bir gündem yaratmaya devam ediyor. 

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Wanda Nara'dan olay yaratan paylaşım: Eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltı sofrasında - 2

Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşk yaşayan Nara, eski eşi Maxi Lopez'le de bağlarını güçlendiriyor.

Wanda Nara'dan olay yaratan paylaşım: Eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltı sofrasında - 3

Wanda Nara bu kez sevgilisi ve eski eşiyle birlikte sabah kahvaltısı yaptı.

Nara bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki gördü. 

Wanda Nara'dan olay yaratan paylaşım: Eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltı sofrasında - 4

Wanda geçtiğimiz günlewrde sevgilisi L-Gante ve çocuklarıyla İtalya'ya tatil yapmıştı.

Nara sevgilisi L-Gante ile birlikte eski eşi ve erkek çocuklarının babası Maxi Lopez'i tanıştırmıştı.

Wanda Nara, 2008 - 2013 arasında Maxi Lopez ile evlilik yaşamıştı

Wanda Nara'dan olay yaratan paylaşım: Eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltı sofrasında - 5

ICARDI'DEN VELAYET DAVASI

Ayrıca Icardi'nin iki kızı Francesca ve Isvalle'nın velayetini almak için Wanda Nara'ya İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtığı kaydedildi.

Arjantinli golcü kızlarının anneleri ile sağlıklı bir yaşam süremeyeceğini ve Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olmayacağını belirtti. 

Icardi ve Wanda Nara arasındaki velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde 24 Haziran 2025 tarihinde görülecek.

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