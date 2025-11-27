Wanda Nara'nın eski avukatı tutuklandı, Icardi'den anında paylaşım geldi: "Dolandırıcı, hırsız, ahlaksız"
27.11.2025 17:50
NTV - Haber Merkezi
Wanda Nara'nın eski avukatı Nicolas Payarola'nın tutuklanmasının ardından Mauro Icardi'den paylaşım geldi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın eski avukatı Nicolas Payarola tutuklandı.
DOLANDIRICILIK
Arjantin basınındaki haberlere göre Payarola'nın, dolandırıcılık nedeniyle soruşturulduğu davada suçlu bulundu ve tutukluluğuna karar verildi.
Haberin devamında Payarola'nın bir sözleşmede Wanda Nara'nın imzasını taklit ettiğine de yer verildi.
ICARDI'DEN ANINDA PAYLAŞIM GELDİ
Bu olay sonrası Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Arjantinli yıldızın paylaşımında Nicolas Payarola için sert ifadeler yer aldı.
İşte Icardi'nin paylaşımında bulunan sözler:
"Nasıl demişlerdi?
"Herkes hak ettiği avukata sahiptir." Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım.
"İyi avukatlar ve her şeyden önce Büyük İnsanlar" kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor.
Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor."