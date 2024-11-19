Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı: Servetinin yarısını istiyor! (Icardi'nin mal varlığı ne kadar?)
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ardından Arjantin'e giderek Wanda Nara ile karakolluk olan Mauro Icardi boşanma sürecini takip ediyor ve ameliyat olacağı günü bekliyor. Yıldız futbolcunun mesajını ifşa eden ve sevgilisi L-Gante ile sık sık paylaşımlar yapan Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı olarak mal varlığının yarısını istediği öğrenildi.
Tottenham maçındaki sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ardından Arjantin'e giderek Wanda Nara ile karakolluk olan Mauro Icardi ülkesinde dinleniyor. Yıldız futbolcu hem boşanma sürecini takip edşyor hem de ameliyat olacağı günü bekliyor. Icardi, ülkesine gittikten sonraki yaşananların ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.