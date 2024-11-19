NTV.COM.TR

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı: Servetinin yarsını istiyor! (Icardi'nin mal varlığı ne kadar?)

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ardından Arjantin'e giderek Wanda Nara ile karakolluk olan Mauro Icardi boşanma sürecini takip ediyor ve ameliyat olacağı günü bekliyor. Yıldız futbolcunun mesajını ifşa eden ve sevgilisi L-Gante ile sık sık paylaşımlar yapan Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı olarak mal varlığının yarısını istediği öğrenildi.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı: Servetinin yarsını istiyor! (Icardi'nin mal varlığı ne kadar?) - 1

Tottenham maçındaki sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ardından Arjantin'e giderek Wanda Nara ile karakolluk olan Mauro Icardi ülkesinde dinleniyor. Yıldız futbolcu hem boşanma sürecini takip edşyor hem de ameliyat olacağı günü bekliyor. Icardi, ülkesine gittikten sonraki yaşananların ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı: Servetinin yarsını istiyor! (Icardi'nin mal varlığı ne kadar?) - 2

Yıldız futbolcu havuz başından bir fotoğraf karesinin açıklama kısmına, “Gökyüzü bu yağmurlu günde ağlıyor... Ama biz hâlâ parlıyoruz.” diye yazdı.


Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı: Servetinin yarsını istiyor! (Icardi'nin mal varlığı ne kadar?) - 3

Ardından kızlarıyla evde eğlendiği anların bir videosunu da yayınlayan Icardi, boşanma sürecinin ardından onlarla birlikte tamamen Türkiye’ye yerleşmenin planlarını yapıyor.


Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı: Servetinin yarsını istiyor! (Icardi'nin mal varlığı ne kadar?) - 4

SERVETİNİN YARISINI İSTİYOR

Arjantin basını, Icardi ve Nara’nın ayrılık süreciyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. Nara’nın, Icardi'nin toplam servetinin yarısını istediği öne sürüldü. Haberlere göre Icardi'nin serveti yaklaşık 80 milyon euro. Wanda Nara bunun yarısına talip.


Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı: Servetinin yarsını istiyor! (Icardi'nin mal varlığı ne kadar?) - 5

Galatasaray'dan yıılık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Icardi'nin İtalya, Arjantin ve Paris’te bulunan bu mülklerin toplam değeri 10 milyon euro. Ayrıca Icardi'nin değeri 1 milyon euro civarında olan üç lüks otomobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanma şartı: Servetinin yarsını istiyor! (Icardi'nin mal varlığı ne kadar?) - 6

"HEPSİ WANDA'NIN ABARTMASI"

Icardi şiddet iddialarının ardından, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." ifadelerini kullanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER