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Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın olaylı boşanma süreci devam ediyor. Boşanma duruşmasına günler kala Wanda Nara'nın Icardi'den talepleri ortaya çıktı. Wanda, Arjantinli yıldızdan 500 bin euro tazminat, bir daire, bir villa ve çocuklarının velayetini istiyor.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı - 1

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de operasyon geçiren Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olaylı boşanma sürecinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Boşanma davası öncesinde çift, tazminat ve çocuklarının velayeti konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşıyor.

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Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı - 2

MİLYONLUK TAZMİNAT

İtalyan basını Wanda'nın Icardi'den boşanmak için talep ettiklerini yazdı. Corriere della Sera'nın haberine göre; Wanda lüks yaşam tarzını sürdürebilmek için Icardi'den aylık 500 bin Euro tazminat talep ediyor.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı - 3

Wanda, Icardi'den Milano'daki panoramik bir daireyi ve Como Gölü kıyısındaki bir villayı da istiyor.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı - 4

China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi ise çocuklarının velayeti için gerekli adımları attı.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı - 5

Arjantinli yıldız, kızları Francesca ve Isabella’nın İstanbul’a geri gelerek velayetin kendisinde kalmasını istiyor.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı - 6

İkilinin boşanma davasında ilk duruşma 11 Mart’ta yapılacak.

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