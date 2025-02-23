Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın olaylı boşanma süreci devam ediyor. Boşanma duruşmasına günler kala Wanda Nara'nın Icardi'den talepleri ortaya çıktı. Wanda, Arjantinli yıldızdan 500 bin euro tazminat, bir daire, bir villa ve çocuklarının velayetini istiyor.
Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de operasyon geçiren Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olaylı boşanma sürecinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Boşanma davası öncesinde çift, tazminat ve çocuklarının velayeti konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşıyor.