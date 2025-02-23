Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı

MİLYONLUK TAZMİNAT

İtalyan basını Wanda'nın Icardi'den boşanmak için talep ettiklerini yazdı. Corriere della Sera'nın haberine göre; Wanda lüks yaşam tarzını sürdürebilmek için Icardi'den aylık 500 bin Euro tazminat talep ediyor.