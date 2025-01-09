Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada!

Suarez, çocukluğu boyunca Instituto Corazon de María'ya ortaokul üçüncü yılına kadar katıldı ve orta öğrenimini ESBA Barrio Norte'de tamamladı. Ayrıca Buenos Aires, Palermo'da bulunan Divino Corazon de Jesus'a sadece 7. sınıf için devam etti. Suarez, televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını açıkladı.