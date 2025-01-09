Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada!
Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası yeniden Mauro Icardi ile barışmak istediği iddiaları sonrası yıldız futbolcudan hamle geldi. Arjantinli yıldız, ülkesinin aktrislerinden China Suarez ile birlikteliğe başladı. Aşkını ilan eden Icardi, çocukları ve Suarez'in bir arada olduğu fotoğrafları yayınladı.
Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası barışmak istediği Mauro Icardi'den yanıt geldi.