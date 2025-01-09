NTV.COM.TR

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada!

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası yeniden Mauro Icardi ile barışmak istediği iddiaları sonrası yıldız futbolcudan hamle geldi. Arjantinli yıldız, ülkesinin aktrislerinden China Suarez ile birlikteliğe başladı. Aşkını ilan eden Icardi, çocukları ve Suarez'in bir arada olduğu fotoğrafları yayınladı.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 1

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası barışmak istediği Mauro Icardi'den yanıt geldi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 2

Sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Galatasaray'ın yıldızı Icardi, oyuncu China Suarez ile aşkını ilan etti.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 3

Arjantinli yıldız yeni sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 4

China Suarez'in çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşan Icardi, "Sevgi̇ her zaman nefrete karşı kazanır" ifadelerine de yer verdi.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 5

Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante ile ayrılan Wanda Nara, Arjantinli yıldızı yeniden takibe almış ve birlikte olan fotoğraflarını yeniden sosyal medya hesabına yüklemişti.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 6

CHİNA SUAREZ KİMDİR?

Daha çok Eugenia Suarez veya China Suarez olarak bilinen María Eugenia Suárez, 9 Mart 1992'de doğdu.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 7

Suarez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suarez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi. Agustín Suarez adında bir ağabeyi var. Anneannesi Marta Mitsumori Arjantin'de doğmuştur ve Japon asıllıdır. Suárez'in Japonya'nın Shikoku kentindeki Kōchi Prefecture'da yaşayan akrabaları bulunuyor.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 8

Suarez, çocukluğu boyunca Instituto Corazon de María'ya ortaokul üçüncü yılına kadar katıldı ve orta öğrenimini ESBA Barrio Norte'de tamamladı. Ayrıca Buenos Aires, Palermo'da bulunan Divino Corazon de Jesus'a sadece 7. sınıf için devam etti. Suarez, televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını açıkladı.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 9

China Suarez'in Rufina, Magnolia Vicuna adlı iki kızı ve Amancio isimli bir erkek çocuğu var.

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 10

32 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabında 6.7 milyon takipçisi var.

İşte Suarez'in sosyal medyasından öne çıkan diğer kareler...

Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 11
Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 12
Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 13
Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 14
Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 15
Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 16
Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrılığı sonrası Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti: Yeni sevgilisi ve çocukları bir arada! - 17
DAHA FAZLA GÖSTER