Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaraylıları kızdırdı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Wanda ile L-Gante ikilisinin son canlı yayınında Galatasaraylılar binlerce yorum yazdı. Rapçi L-Gante, canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" diyerek sarı kırmızıları kızdırdı. Gelişmelerin ardından Galatasaraylılar ünlü rapçinin Instagram hesabını şikayet ederek kapatılmasını sağladı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan ve yayınladığı ifşa mesajıyla gündem olan Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Son olarak Mauro Icardi ile yazışmalarını sosyal medyadan ifşa eden Wanda'nın son canlı yayını Galatasaraylıları kızdırdı.