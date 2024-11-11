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Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaraylıları kızdırdı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Wanda ile L-Gante ikilisinin son canlı yayınında Galatasaraylılar binlerce yorum yazdı. Rapçi L-Gante, canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" diyerek sarı kırmızıları kızdırdı. Gelişmelerin ardından Galatasaraylılar ünlü rapçinin Instagram hesabını şikayet ederek kapatılmasını sağladı.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaraylıları kızdırdı - 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan ve yayınladığı ifşa mesajıyla gündem olan Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Son olarak Mauro Icardi ile yazışmalarını sosyal medyadan ifşa eden Wanda'nın son canlı yayını Galatasaraylıları kızdırdı.


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Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaraylıları kızdırdı - 2

Rapçi L-Gante, yorumların birinde gelen Fenerbahçe ismini gördükten sonra Wanda Nara'ya ne olduğunu sordu ve öğrendikten sonra "En büyük Fenerbahçe" dedi. L-Gante bunun ardından Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko'nun fotoğrafını da yayınladı.


Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaraylıları kızdırdı - 3

Gelişmelerin ardından Galatasaraylılar ünlü rapçinin Instagram hesabını şikayet ederek kapattırdı.


Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaraylıları kızdırdı - 4

Mauro Icardi ile ayrılan ve yıldız futbolcunun sakatlığı sonrası yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi'nin kendisine attığı mesajı ifşa etmişti.


Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaraylıları kızdırdı - 5

Wanda Nara'nın yayınladığı görüntülerde Icardi'nin, "Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın ailemin ve çocuklarımın tadını çıkarmak. Yıllar içinde kazandığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak, kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendini değerli bil, bizi değerli bil ve mutlu olmamıza izin ver!" ifadelerini kullandığı görüldü.



Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Galatasaraylıları kızdırdı - 6

L-GANTE KİMDİR?

L-Gante, gerçek adıyla Elian Ángel Valenzuela, Arjantinli bir şarkıcı, söz yazarı ve rap sanatçısıdır. 5 Ocak 2000 doğumlu olan L-Gante, Arjantin'in kökenlerinden gelen ve genç yaşta popülerleşen bir müzik türü olan cumbia villera ve trap müziklerini birleştirerek, Latin Amerika'da ve dünya çapında büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır.

L-Gante'nin müziği, özellikle Arjantin'in düşük gelirli mahallelerinde ve gençler arasında çok popülerdir. Müzikal tarzı, geleneksel Arjantin cumbiasının modern bir dokunuşla harmanlanmasından doğmuştur. Şarkılarında genellikle sokak hayatı, gençlik kültürü, parti atmosferi ve sosyal meseleler gibi temalar işler. L-Gante'nin L-Gante RKT, Cumbia 420 ve Banda gibi parçaları büyük ilgi görmüş ve ona hızlıca ün kazandırmıştır.

Cumbia 420" şarkısı, Arjantin'de ve Latin Amerika'da en çok dinlenen parçalardan biri olmuştur.

L-Gante, hem müziği hem de tarzı ile gençler arasında bir fenomen haline gelmiştir.

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