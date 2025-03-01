Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin!

Yıldız futbolcu, ise L-Gante'ye şu yanıtı verdi:



"Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor."