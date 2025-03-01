Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin!
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara’nın sevgilisi rapçi L-Gante Arjantinli futbolcu ile olan yazışmalarını ifşa etti. Ortaya çıkan mesajlarda Icardi'nin L-Gante'ye "Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor." ifadelerini kullandığı görüldü.
Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin mesajlarını ifşa etti.
Sosyal medya üzerinden Icardi ile yaptığı özel yazışmaları paylaşan L-Gante, futbolcuyu sert sözlerle hedef aldı.