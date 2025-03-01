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Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara’nın sevgilisi rapçi L-Gante Arjantinli futbolcu ile olan yazışmalarını ifşa etti. Ortaya çıkan mesajlarda Icardi'nin L-Gante'ye "Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor." ifadelerini kullandığı görüldü.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin! - 1

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin mesajlarını ifşa etti.

Sosyal medya üzerinden Icardi ile yaptığı özel yazışmaları paylaşan L-Gante, futbolcuyu sert sözlerle hedef aldı.

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Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin! - 2

"PSİKOLOĞA GİT"

Arjantinli rapçi, Icardi’ye, "Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu." dedi.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin! - 3

Yıldız futbolcu, ise L-Gante'ye şu yanıtı verdi:

"Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor."

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin! - 4

"Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona 'Hayır' dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin."

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin! - 5

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelen ve sevgilisi China Suarez ile birlikte maçı tribünden izleyen Mauro Icardi maçın ardından İstanbul turuna çıkmıştı.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin! - 6

Sevgilisi Suarez ile tarihi yerleri gezerek halkın içine karışan yıldız futbolcu tanınmamak için maske ve gözlük kullandı.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin! - 7
Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını ifşa etti: Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin! - 8
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