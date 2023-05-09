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Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 104-101 yenerek seride 3-1 üstünlük sağladı. Dev mücadeleyi Kim Kardashian, Sarah Staudinger ve Chris Pratt gibi ünlü isimler de takip etti.

Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 1

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Los Angeles Lakers, 12 sayı geriden geldiği maçı kazanarak büyük avantaj yakaladı.


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Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 2

Anthony Davis'in 23 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, LeBron James 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Austin Reaves'in 21 sayı kaydettiği maçta Lonnie Walker, tamamı son çeyrekte rakip potaya 15 sayı gönderdi.


Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 3

Warriors'ta Stephen Curry'nin 31 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle yaptığı "triple double" galibiyete yetmedi. Andrew Wiggins 17, Gary Payton 15 sayıyla oynadı.


Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 4

Serinin beşinci maçı, 11 Mayıs Perşembe günü TSİ 05.00'te Warriors'ın sahasında oynanacak.


Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 5

SERİDE 3-1 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, sahasında ağırladığı New York Knicks'i 109-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.
Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 10 asist, Bam Adebayo 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Max Strus 16, Kyle Lowry 15 sayılık performans sergiledi.


Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 6

Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 32 sayı, 11 asisti mağlubiyeti önlemeye yetmedi. RJ Barrett 24 sayı, Julius Randle 20 sayı, 9 ribauntla salondan ayrıldı.

Serinin beşinci maçı, 11 Mayıs Perşembe günü TSİ 02.30'da Knicks'in sahasında yapılacak.


Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 7

Dev mücadeleyi Kim Kardashian, Sarah Staudinger ve Chris Pratt gibi ünlü isimler de takip etti.

Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 8

Kim Kardashian, Sarah Staudinger

Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 9

Chris Pratt

Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti: Ünlü isimler NBA maçında - 10

Kim Kardashian, Sarah Staudinger

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