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Weghorst siftah yaptı

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Manchester United'ın golleri Wout Weghorst, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'ten geldi.

Weghorst siftah yaptı - 1

Premier Lig'deki 6 maçlık yenilmezlik serisi lider Arsenal karşısında sonlanan Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a konuk oldu.

Weghorst siftah yaptı - 2

Rakibini Wout Weghorst, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'in golleriyle mağlup eden Manchester United, ikinci maç öncesinde avantajı elde etti.

Weghorst siftah yaptı - 3

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp Burnley'ye dönen ve sonrasında Manchester United'a kiralanan Wout Weghorst, yeni takımıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Weghorst siftah yaptı - 4

Kupanın bir diğer yarı final eşleşmesinde Newcastle United, Southampton'ı 1-0 mağlup etmişti.

Weghorst siftah yaptı - 5

İngiltere Lig Kupası'nda gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmalarının ardından finale kalan takımlar belli olacak.

Weghorst siftah yaptı - 6

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